Acil kana ihtiyaç var

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Birtan Keskiner için acil B RH + kan ve trombosite ihtiyaç olduğu duyuruldu.

Genç öğrencinin aort damarının yırtıldığı ve operasyon geçiren gencin hayati tehlikesinin olduğunu duyuran ailesi duyarlı vatandaşların Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvurmasını istedi.