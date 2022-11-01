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Acil kana ihtiyaç var

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Acil kana ihtiyaç var
Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Birtan Keskiner için acil B RH + kan ve trombosite ihtiyaç olduğu duyuruldu.
Genç öğrencinin aort damarının yırtıldığı ve operasyon geçiren gencin hayati tehlikesinin olduğunu duyuran ailesi duyarlı vatandaşların Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine başvurmasını istedi.
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