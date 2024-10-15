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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Mümüne Tuncay için çok acil A RH + (pozitif) veya AB RH + (Pozitif) kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın kan bankasına gitmeleri önemle rica olununur.
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