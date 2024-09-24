banner913
banner932
UBP PM belli oldu
UBP PM belli oldu
20 0
Klasikler büyük rallide buluştu
Klasikler büyük rallide buluştu
16 0
 
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
Çatalköy İlkokulu yeni okul binası açıldı
24 0
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
Yağış miktarları…En fazla yağış Sandallar'a düştü
32 0
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
İlk ve orta dereceli okullar bugün açılıyor
24 0
"CTP, Kıbrıslı Türklerin sesi olacak"
22 0
Renktaş’ların kazananı Esentepe
Renktaş’ların kazananı Esentepe
55 0
banner1032

Acil kan aranıyor

banner1020

banner1045
Acil kan aranıyor
banner971
AYSEL SOFU için çok acil B RH(+)Pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin 0533 845 45 80 numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.