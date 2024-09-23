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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Nefes Ömerağa için 0 Rh pozitif kana ihtiyacımız vardır. Kan verebilecek arkadaşların bugün en geç saat 19:30 - 20:00'ye kadar kan bankasına, kan vermeleri rica olunur.
Babası Gökhan ÖMERAĞA
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