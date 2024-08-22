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Acil kan aranıyor!

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Acil kan aranıyor!
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Mehmet Koçini'nin ameliyat olacak annesi Ayşe Koçini için A Rh+ acil kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan bankasına başvurmaları önemle rica olunur.
İletişim: 05338600924
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