Acil kan aranıyor!

Mehmet Koçini'nin ameliyat olacak annesi Ayşe Koçini için A Rh+ acil kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan bankasına başvurmaları önemle rica olunur.
İletişim: 05338600924
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.