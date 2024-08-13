banner913
banner932
Lefkoşa'da polisten
Lefkoşa'da polisten "Kırmızı Işık Operasyonu"
22 0
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
22 0
 
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
22 0
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
32 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
23 0
banner1032

Acil kan aranıyor

banner1020

banner1045
Acil kan aranıyor
banner971
Yakındoğu Hastahanesinde yatmakta olan Fırtına KARANFİL’in babası adına 0+ (pozitif) kan’a ihtiyaç vardır.
Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yakındoğu Hastahanesi Kan Bankasına başvurmaları veya 0542 860 01 01 - 0533 881 20 94 numaralı telefon ulaşmaları önemle rica olunur.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.