Acil kan aranıyor

Yakındoğu Hastahanesinde yatmakta olan Fırtına KARANFİL’in babası adına 0+ (pozitif) kan’a ihtiyaç vardır.
Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yakındoğu Hastahanesi Kan Bankasına başvurmaları veya 0542 860 01 01 - 0533 881 20 94 numaralı telefon ulaşmaları önemle rica olunur.
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