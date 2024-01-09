Acil kan aranıyor

Çatalköy-Esentepe Belediye personeli Volkan Mertkaya için çok acil ORH+(pozitif) kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kan merkezine başvurmaları gerekmektedir.

İletişim: Alkan Mertkaya: 0533 865 73 54