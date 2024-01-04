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Acil Kan Aranıyor

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Acil Kan Aranıyor
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Geçitkale sakinlerinden Hüseyin Ziba abimiz için 0RH+ kan aranıyor.
Kan vermek isteyen kişiler Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde kan verebilirler.
İletişim No: 05338661112
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