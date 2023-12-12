Acil kan aranıyor

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Burak Aydemirgil adına 10 ünite B RH± ( pozitif) , 2 ünite trombosit, 5 ünite plazma kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan verebilecek olan kişilerin çok acil Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan bankasına müracaat etmeleri gerekmektedir.
İletişim: 0533 831 62 87 Buğra Aydemirgil
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