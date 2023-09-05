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Acil kan aranıyor!

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Acil kan aranıyor!
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Yakın Doğu Hastanesi’nde yatmakta olan Nezihe Ömer için B rh + kana ihtiyaç vardır.
Yardımcı olmak isteyenler 0548 858 01 08 numaralı telefonu arayabilirler..
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