Acil kan aranıyor!

Yakın Doğu Hastanesi’nde yatmakta olan Nezihe Ömer için B rh + kana ihtiyaç vardır.
Yardımcı olmak isteyenler 0548 858 01 08 numaralı telefonu arayabilirler..
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