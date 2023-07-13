Acil kan aranıyor

Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi’nde tedavi görmekte olan Burçin Canatan için acilen 0 RH (+) pozitif kan aranmaktadır.
Kan verebilecek olanların Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi’ne başvuru yapması gerekmektedir.
İletişim telefon numarası Sinem Dağ Canatan 0533 864 65 68
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