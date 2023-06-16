Acil kan aranıyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Mesarya Belediyesi personeli Ömer Özoğul için acil ARH+ (POZİTİF) kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyen duyarlı vatandaşlarımızın kan bankasına gitmeleri önemle rica olununur.
İrtibat numarası :05488325257
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