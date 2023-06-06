Acil kan aranıyor

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Emine Koran için acil 3 ünite ARH+ kana ihtiyaç vardır.
Verebilecek olanların Mağusa veya Lefkoşa Devlet Hastaneleri'ndeki kan bankalarına gitmeleri rica olunur.
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