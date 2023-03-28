Acil Kan Aranıyor

Yalova Sspor Kulübü başkanı Can Altınkaya'nın kızı için 0 negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan verebilecek olanların, Can Altınkaya ile iletişime geçmesi rica olunur.
Tel no: 0548 851 84 25
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