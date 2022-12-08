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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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ACİL KAN İHTİYACI
Kemal Erdenizciler için çok acil 0 RH (+) Pozitif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Kan vermek isteyenlerin 0533 874 83 99 numaralı telefonu aramaları önemle rica olunur.
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