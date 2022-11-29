Acil kan aranıyor

Acil kana ihtiyaç var.
Babam Ayhan Aşcıoğlu için Brh- kana ihtiyaç var. Yakın Doğu Kan Bankasına verilmesi gerekiyor. Yardımcı olabilecek var mı? İletişim: 0533 863 37 15
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