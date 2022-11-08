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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Yarın bypass amelayatı olacak olan Kemal Kafidir için 0 Rh+ kana ihtiyac vardir. Verebilecek olanlarin Lefkosa Kan Bankası'na başvurmaları rica olunur.
İrtibat: 0533 8681884
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