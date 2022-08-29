Acil kan aranıyor

By-pass ameliyatına alınacak olan Hasan Yücebulut için acil 0 Rh negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Yardımcı olabileceklerin bugün ve en geç yarın sabaha kadar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na giderek bağışta bulunmaları gerekmektedir.

İletişim: 05428563406 (Yalgı)