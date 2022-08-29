Acil kan aranıyor

By-pass ameliyatına alınacak olan Hasan Yücebulut için acil 0 Rh negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır. Yardımcı olabileceklerin bugün ve en geç yarın sabaha kadar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası'na giderek bağışta bulunmaları gerekmektedir.
İletişim: 05428563406 (Yalgı)
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