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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji bölümünde yatmakta olan Bayram Ali Çakar için acil A Rh (-) kan aranmaktadır. Kan verebilecek olanların 0533 869 20 28 numaralı tlf numarasını aramasını rica ederiz.
Sinem Çakar - Mehmet Çakar
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