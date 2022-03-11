Acil Kan Aranıyor

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesi Yoğun Bakımında yatmakta olan CEMAL BOZALAN için acil 7 ünite A RH POZİTİF veya 0 RH POZİTİF kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların ACİLEN kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.
İletişim: AYGÜL ATALAY 0542 857 11 24
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