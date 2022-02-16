Acil Kan Aranıyor

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emrah Gülersoy için
0 (+) Rh Pozitif veya A (+) Rh pozitif kan aranmaktadır
Kan verebilecek kişilerin Gazimağusa Hastanesine mesai saatleri içerisinde verebilirler
not verebilecek kişilerin
Eğer Covid geçirmişse negatife döndükten 28 gün aşı olduktan ise 8 gün geçmesi gerekmektedir son 1 senede dövme yapmamış herhangi bir ilaç iğne kullanmaması gerekmektedir .
İRTİBAT TEL : 05488887474
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.