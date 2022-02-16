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Acil Kan Aranıyor

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Acil Kan Aranıyor
Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emrah Gülersoy için
0 (+) Rh Pozitif veya A (+) Rh pozitif kan aranmaktadır
Kan verebilecek kişilerin Gazimağusa Hastanesine mesai saatleri içerisinde verebilirler
not verebilecek kişilerin
Eğer Covid geçirmişse negatife döndükten 28 gün aşı olduktan ise 8 gün geçmesi gerekmektedir son 1 senede dövme yapmamış herhangi bir ilaç iğne kullanmaması gerekmektedir .
İRTİBAT TEL : 05488887474
 
 
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