Acil Kan Aranıyor

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emrah Gülersoy için

0 (+) Rh Pozitif veya A (+) Rh pozitif kan aranmaktadır

Kan verebilecek kişilerin Gazimağusa Hastanesine mesai saatleri içerisinde verebilirler

not verebilecek kişilerin

Eğer Covid geçirmişse negatife döndükten 28 gün aşı olduktan ise 8 gün geçmesi gerekmektedir son 1 senede dövme yapmamış herhangi bir ilaç iğne kullanmaması gerekmektedir .

İRTİBAT TEL : 05488887474



