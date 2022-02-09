Acil Kan Aranıyor

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde tedavisi devam eden Hamide Sunisioğlu için B RH + kana ihtiyacımız vardır. Kan verebilecek olanların kan bankasına müracaat etmelerini rica olunur.
İrtibat Zerin Emindayı
Tel: 0 (533) 856 42 28
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