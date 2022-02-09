banner762
8 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
14 0
 
8 0
40 0
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
“Doktor kontrolsüz ilaç kullanmayın”
9 0
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
Canbulat Burcu için uygun taş bulundu
18 0
Teknecik’te yakıt bitiyor
Teknecik’te yakıt bitiyor
42 0
banner797

Acil Kan Aranıyor

banner476

banner714
Acil Kan Aranıyor
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde tedavisi devam eden Hamide Sunisioğlu için B RH + kana ihtiyacımız  vardır. Kan verebilecek olanların kan bankasına müracaat etmelerini rica olunur. 
İrtibat Zerin Emindayı
Tel: 0 (533) 856 42 28
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.