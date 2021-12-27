Acil Kan Aranıyor

Hastahanede yatmakta olan Alkan Büyükoğlu için Çok acil A RH Pozitif kana ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyenlerin 05428533417 numaralı telefonla iletişime geçmeleri önemle rica olunur.
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