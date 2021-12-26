Acil kan aranıyor

Yoğun bakımda yatmakta olan Lefkoşa’nın sevilen siması Tahir Yüksel için acil olarak O- (Sıfır Negatif) kana ihtiyaç vardır.

Kan verebilecek olanlar 0542 858 6886 (Gazi Yüksel) telefondan ulaşabilirler.