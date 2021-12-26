Acil kan aranıyor

Yoğun bakımda yatmakta olan Lefkoşa’nın sevilen siması Tahir Yüksel için acil olarak O- (Sıfır Negatif) kana ihtiyaç vardır.
Kan verebilecek olanlar 0542 858 6886 (Gazi Yüksel) telefondan ulaşabilirler.
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