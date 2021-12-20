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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Ameliyata girecek Ülkü Yılmaz için ÇOK ACİL A RH (-) Negatif kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyenlerin 0 533 8237241 numaralı telefonla iletişime geçmeleri önemle rica olunur
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