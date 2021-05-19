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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
Lefkoşa Dr. Burhan Nalnaboğlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan Erdem Gazelci için acil ORh(-) kan aranmaktadır.
Yardımcı olabilecek kişilerin 0533 889 5811 nolu telefona ulaşamaları rica olundu..

 
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