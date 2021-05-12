Acil kan aranıyor

Yakın Doğu Hastanesi'nde tedavi görmekte olan Özay Serhat için çok acil Arh pozitif kan'a ihtiyaç duyulmaktadır.
Duyarlı vatandaşlar kan bağışlarını Yakın Doğu Hastanesine hastanın ismini vererek bağışta bulunabilirler..
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