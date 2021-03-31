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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde by pass ameliyatı olacak Ahmet Luricinalı için Brh(+) pozitif kana ihtiyacı var.
Kan bağışında bulunmak isteyenlerin Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Merkezi'ne başvurmaları rica edildi.
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