banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
9 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
42 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
34 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
148 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
23 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
25 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
27 0
banner529
banner570

Acil Kan Aranıyor

banner476

Acil Kan Aranıyor
banner601
Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL B RH + Trombosite ihtiyaç vardır. 
Kan vermek isteyenlerin PERVİN YEMEN adına bağışta bulunmaları önemle rica olunur. 

İletişim: 0533 850 00 79
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.