Acil Kan Aranıyor

Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için ACİL B RH + Trombosite ihtiyaç vardır.
Kan vermek isteyenlerin PERVİN YEMEN adına bağışta bulunmaları önemle rica olunur.
İletişim: 0533 850 00 79
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