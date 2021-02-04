Acil kan aranıyor

Yakın Doğu Hastanesi'nde Yoğun Bakım servisinde yatmakta olan Pervin Yemen için acil B Rh pozitif kan gerekiyor.
Kan verebilecek olanların
05338686942 telefona ulaşmaları önemle rica olunur.
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