Acil kan aranıyor.
Yakın Doğu Hastanesi'nde ameliyata alınacak bir hasta için acil
AB RH+ kana ihtiyaç var.
Vermek isteyen: 0542 882 4957 telefona ulaşabilir.
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