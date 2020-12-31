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Acil durumlar için Polise başvurarak izin alınabilinecek

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Bu akşamdan 4 Ocak’a kadarki sürede, 22.00 – 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkma yasağından muaf kişiler dışındaki kişilerin acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesiyle sokağa çıkabilecek

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Acil durumlar için Polise başvurarak izin alınabilinecek

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde bu gece başlayacak 22.00-05.00 arasında uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağı süresinde, acil durumlarda polis merkezlerine başvurularak temin edilecek izin belgesiyle sokağa çıkılabilecek.

Polis Basın Subaylığı, sokağa çıkma yasağı konusunda yaptığı duyuruda, yasağın uygulanacağı bu akşamdan 4 Ocak’a kadarki sürede, 22.00 – 05.00 saatleri arasında, sokağa çıkma yasağından muaf kişiler dışındaki kişilerin acil durumlarda polis merkezlerine başvurarak temin edecekleri izin belgesiyle sokağa çıkabileceklerini bildirdi.

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