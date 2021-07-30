Acil Durum Hastanesi'nde 5 çocuk tedavi görüyor

Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören ve aşısız olan hasta sayısı 45, aşılı olan hasta sayısı ise 30. Ateşi düşmeyen 37 haftalık hamile bir kadın tedaviye alındı. Hastanede yatan çocuk sayısı 5 ve yaşları ise 3, 5, 13 ve 16





Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, 37 haftalık hamile bir kadını tedaviye aldıklarını söyledi.

Pandemi Hastanesi ile ilgili son gelişmeleri aktaran Dr. Erol Uçaner, 75 hastanın serviste tedavi gördüğünü ve 5 hastanın da yoğun bakımda olduğunu belirtti.

Erol Uçaner, yoğun bakım servisinin kapasitesinin 24 olduğunu ve normal servisin kapasitesinin de 96 olduğunu vurguladı.

Hastanede 20 yatağın boş olduğunu belirterek, taburcu olacakların yanında yeni hasta girişlerinin olacağına işaret eden Uçaner, hastaneye önceki akşam pozitif olup ancak evde tedavi gören 37 haftalık hamile bir kadını tedaviye aldıklarını kaydetti. Uçaner, test sonucu pozitif çıkan 37 haftalık hamile hastanın ateşinin ise düşmediği için hastaneye yatırıldığını aktardı.

Başhekim Uçaner, hastanede tedavi gören genç, çocuk ve 80 yaş üzerinde hastaların olduğunu vurguladı.

Hastanede yatan çocuk sayısının 5 olduğunu ve yaşlarının ise 3, 5, 13 ve 16 olduğunu aktaran Uçaner, çocukların genelde semptomsuz olduğunu dile getirdi.

Uçaner, “Aileler var, çocuklarda ciddi bir sağlık problemi yok” dedi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlarda herhangi bir sorun olmadığını, yeteri kadar ilacın olduğuna dikkat çeken Uçaner, “Hiç kimsede herhangi bir sorunumuz olmadı. Bazı hastalar, bağışıklık sistemi güçlendirici ilaçlar istiyorlar, biz tedavi de vermiyoruz ama talep ederlerse reçetesini yazıyoruz. İlaç sıkıntımız yok. Bize böyle bir şikâyet gelmedi” dedi.

Başhekim Uçaner, hastanede tedavi gören genç, çocuk ve 80 yaş üzerinde hastaların olduğunu ve önceki gün yapılan istatistikler kapsamında aşısız olan hasta sayısının 45 olduğunu, aşılı olan hasta sayısının ise 30 olduğuna dikkat çekti.

Aşı olma çağrısı yapan başhekim Uçaner “Biz yazı yaşamadık. Yaz bizim için bitmiştir. Kışta daha zor bir periyota girmemek için herkes aşı olsun” ifadelerini kullandı.

