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Acil Durum Hastanesi için 8 TIR geldi

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Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemeler, 8 TIR ile ülkeye ulaştı

Acil Durum Hastanesi için 8 TIR geldi
 
 
 
Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemelerin 8 tır ile ülkeye ulaştığı bildirildi.
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’nde (Acil Durum Hastanesi) yapım aşamasının sonuna gelindiğini, hastanenin inşasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını söyledi. 
Malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’ye getirildiğini kaydeden Pilli, ambulansların Pandemi Hastanesi ve ihtiyaç duyulması halinde 112 Hızır Acil Servisi’nde de kullanılacağını açıkladı. 
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