Acil Durum Hastanesi için 8 TIR geldi

Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemeler, 8 TIR ile ülkeye ulaştı







Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu yerleşkesi içerisinde yapılan Acil Durum Hastanesi için gerekli tüm iç donanım ve malzemelerin 8 tır ile ülkeye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi’nde (Acil Durum Hastanesi) yapım aşamasının sonuna gelindiğini, hastanenin inşasının tamamlanmasının ardından malzemelerin hastaneye aktarılacağını söyledi.

Malzemelerin yanında 5 ambulansın da KKTC’ye getirildiğini kaydeden Pilli, ambulansların Pandemi Hastanesi ve ihtiyaç duyulması halinde 112 Hızır Acil Servisi’nde de kullanılacağını açıkladı.