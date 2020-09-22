Acil Durum Hastanesi Ekim ayının ilk haftalarında hizmete girecek

Başbakan Ersin Tatar, inşaatı gece gündüz demeden süren, 100 yataklı, 6 ameliyathanesi ve 24 yoğun bakım odası bulunan tam teşekküllü Acil Durum Hastanesi’nin Ekim ayının ilk haftalarında hizmete gireceğini açıkladı

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ile inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesi şantiyesini ziyaret etti.

Başbakan Tatar, yaptığı açıklamada, “ bazı kesimlerce uzun zaman konuşulan Acil Durum Hastanesi’nin proje sürecinde kendilerinin dışında bir takım sıkıntılar yaşandığını, ancak en sonunda kendilerinin talebi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girdiğini ve verdiği talimatla inşaatın başladığını” söyledi.

Başbakan Ersin Tatar, “inşaatın gece gündüz demeden sürdüğünü ve 100 yataklı, 6 ameliyathanesi ve 24 yoğun bakım odası bulunan teşekküllü Acil Durum Hastanesi’nin Ekim ayının ilk haftalarında hizmete gireceğini açıkladı.

“Hastanenin KKTC’nin sağlık alt yapısının daha güçlü hale gelmesi için önemli bir yatırım olduğunu” vurgulayan Başbakan Tatar, “ Kovid 19 salgını sona erdikten sonra, hastanenin olmasını asla dilemedikleri doğal afet, yangın, sel, büyük kaza gibi durumunlar dahil, Kıbrıs Türkü’ne ciddi hizmetler vereceğini” kaydetti.

“ Kovid 19 salgını devam ederken ekonomik nedenlerle 1 Temmuz ‘dan sonra bir dışa açılıma gidildiğini , bununla birlikte pozitif sayısında artış yaşandığını ancak şimdiye kadar çok ağır vakaların ortaya çıkmadığını” anlatan Başbakan Tatar, “memnuniyetle ifade etmek isterim ki KKTC’de Kovid-19 kontrol altındadır” dedi.

Başbakan “Bir takım bulaşmalar olmuş olabilir. Bunların bir kısmı Güney Kıbrıs’tan da gelmiş olabilir, hepsinin Türkiye’den geldiğini söylemek mümkün değil. Bazı Mesarya köylerindeki vakaların Güney Kıbrıs’tan geldiği söyleniyor. Ancak biz kapılar kapansın demedik hayat devam ediyor” dedi. Hükümetin aldığı karantina uygulama kararı ile durumun kontrol altına alındığını vurgulayan Başbakan, herhangi bir duruma karşı KKTC sağlık sisteminin hazır olduğunu söyledi

Başbakan, ülkede şu anda bir sıkıntı olmadığını ancak hükümetin tedbirli olmaya devam edeceğini söyledi. Acil Durum Hastanesi için emeği geçenlere teşekkür eden Başbakan, “ Türkiye Cumhuriyeti Devleti her sıkıntımızda giderilmesi için yanımızdadır. Bunun, değerini ve önemini biliyoruz” dedi.

