Acil AB - (Negatif) KAN ARANIYOR

Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Mahmut Yumrutaş için ACİL AB - (Negatif) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.
İletişim: Sibel Ymrutaş 0548 852 00 46
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