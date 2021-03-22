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Acil AB - (Negatif) KAN ARANIYOR

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Acil AB - (Negatif) KAN ARANIYOR
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Yakın Doğu Hastanesinde yatmakta olan Mahmut Yumrutaş  için ACİL AB - (Negatif) kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Yakın Doğu Hastanesi kan merkezine başvurmaları önemli rica olunur.

İletişim: Sibel Ymrutaş 0548 852 00 46
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