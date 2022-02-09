Acil A RH (-) kana ihtiyaç var

Çok acil Mustafa Tolga için A RH (-) Negatif Kana İhtiyaç var. Verebileceklerin Kan Bankasına Mustafa Tolga adına bağışta bulunması önemle rica olunur.
Kan vermek isteyenlerin 05338601829 numaradan Gülay Tolga'ya ulaşması rica olunur.
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