Acil A RH (-) kana ihtiyaç var

Çok acil Mustafa Tolga için A RH (-) Negatif Kana İhtiyaç var. Verebileceklerin Kan Bankasına Mustafa Tolga adına bağışta bulunması önemle rica olunur.

Kan vermek isteyenlerin 05338601829 numaradan Gülay Tolga'ya ulaşması rica olunur.