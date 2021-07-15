Acil A+ kan aranıyor

Yakın Doğu Hastahanesinde yatmakta olan bir hasta için çok acil 3 ünite A+ kana ihtiyaç vardır. Kan vermek isteyenlerin YDÜ Hastanesi kan bankasına Mehmet Sakallı adına kan vermeleir önemle rica olunur
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