Açıkça suç işlendi

Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde fidan dikimi gerekçesiyle dozerlerle alan dümdüz edildi. Biyologlar Derneği, açıkça suç işlendiğini bildirdi

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde fidan dikimi gerekçesiyle dozerlerle alanın dümdüz edildiğini, söz konusu bölgenin Akdeniz Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde olduğunu ve açıkça suç işlendiğini dile getirdi.Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde fidan dikimi yapılacağı gerekçesiyle alanın dümdüz edildiğini, 'talimatlarla törenle sözde ağaçlandırılan' yerin Çevre Yasası’na göre Özel Çevre Koruma Bölgesi olduğunu ifade etti.Yasaya göre açıkça suç işlendiğini dile getiren Sarpten, “Üzülmeyin, çevreyi korumakla yükümlü olan Çevre Koruma Dairesi’nin bundan belliki haberi yok” dedi.“Evet ne yazık ki tuz koktu” diyen Sarpten’in paylaşımı şöyle:“Et kokarsa tuzlarsınız, peki ya tuz kokarsa? Orman Dairesi'nin marifetiyle Tepebaşı - Kalkanlı bölgesinde lafola fidan dikilecek diye dozerlere dümdüz edilen sonra da deniz aşırı talimatla cafcaflı törenle sözde ağaçlandırılan bu alanın çevre yasasına göre haritada da görüldüğü üzere Akdeniz ÖÇKB (özel cevre koruma bölgesi) içerisinde olduğunu ve yasanın 43/3 maddesine göre açıkca suç işlendiğini biliyor muydunuz? Üzülmeyin, çevreyi korumakla yükümlü olan Çevre Koruma Dairesi'nin de belli ki bundan haberi yok! Evet, ne yazık ki, tuz koktu!Çevre Yasası Madde 43/3:Özel çevre koruma bölgesi veya biyolojik çeşitlilik ağı içerisinde yönetim planının kapsadığı bir bölge üzerinde önemli etki yaratabilecek bireysel veya başka plan veya projelerle birlikte sunulan her türlü plan veya proje, alanın koruma hedeflerine göre etkilerini belirlemek için ekolojik etki değerlendirmesine tabi tutulur. Bu tip bir plan, faaliyet veya proje uygulanmasına, sadece Çevre Koruma Dairesinden ekolojik etki değerlendirmesi olumlu görüşü alınması halinde izin verilir.”