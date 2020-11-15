banner480
banner69
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
18 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
16 0
 
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
19 0
34 0
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
16 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
123 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
48 0
banner529

Açık Pazar yolu trafiğe kapatıldı

banner476

Açık Pazar yolu trafiğe kapatıldı
Lefkoşa'da her pazar kurulan Açık Pazar'ın bulunduğu Gazeteci Arif Tahsin Caddesinin Kaymaklı Anıtı ile Yar Plus arasındaki yol trafiğe kapatıldı.
Yolda yaşanan araç sıkışıklığını önlemek amacıyla yol akşam saatlerine kapatıldı.
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.