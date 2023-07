Acı tesadüf

Ülkemizin kanayan yarası haline gelen ölümlü trafik kazalarında acı bir tesadüf meydana geldi. Son olarak hayatını kaybeden Özkan Bişmiş'in oğlu Erhan Bişmiş de 19 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirmişti

Kuzey Kıbrıs’ta trafik kazalarının boyutu her geçen gün daha da korkunç bir boyuta ulaşıyor. Trafikte hayatını kaybedenler geride acı dolu hikayeler bırakıyor.Tarih 16 Aralık 2012’ydi. Başkent Lefkoşa acı bir haberle güne uyanmıştı. Gönyeli çemberinde meydana gelen korkunç kazada 19 yaşındaki Erhan Bişmiş hayatını kaybetmişti.Kaza, sabah saat 05.30'da Lefkoşa'da Gönyeli çıkışı ile Gönyeli Çemberi arasında meydana gelmişti. Cenk Atunlar, yönetimindeki KE 043 plakalı salon araç ile Gönyeli Atatürk Caddesi boyunca güney istikametine seyrederken Lefkoşa-Güzelyurt anayolu kavşağına geldiğinde süratli bir şekilde anayola doğru dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkmış ve orta refüj üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştı.Atunlar, çarpma sonucu karşı şeride geçerek Güzelyurt istikametine seyreden 28 yaşındaki Can Aktanlı yönetimindeki GV 984 plakalı salon araca çarpıp savrularak yine ikinci şeritte Güzelyurt istikametine doğru seyretmekte olan 25 yaşımdaki İskender Kerim Özdemir yönetimindeki JP 021 plakalı salon araca çarpmıştı. Kazada Cenk Atunlar’ın aracında bulunan 19 yaşındaki Erhan Bişmiş hayatını kaybederken, 18 yaşındaki Buse Özvurulmuş ve Atunlar yaralanmıştı.Erhan Bişmiş’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına sebebiyet vermekle suçlanan Cenk Atunlar ise kazanın ardından iki yıl hapse mahkum edilmişti.19 yaşındaki Erhan Bişmiş aslen Güzelyurtlu olup Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ikinci sınıfta okuyordu.Bu kazanın üzerinden tam 11 yıl sonra bu kez baba 67 yaşındaki Özkan Bişmiş trafik kazasında can verdi.Özkan Bişmiş, 26 Haziran 2023 tarihinde Lefkoşa Sanayi Bölgesinde meydana gelen kazada ağır yaralanmıştı. Özkan Bişmiş, 20 gün yoğun bakımda tedavi gören Özkan Bişmiş 16 Temmuz’da hayatını kaybetti.Diyaliz teknikeri olan Özkan Bişmiş, sağlık camiasında tanınan bir isimdi. Özkan Bişmiş'in hayatını kaybettiği kazada sorumlu tutulan sürücü 13 gün sonra tutuklanabildi.Yıllar sonra baba Özkan Bişmiş'in de tıpkı oğlu Erhan Bişmiş gibi trafik kazasında hayatını kaybetmesi acı bir tesadüf olarak hafızalara kazındı.