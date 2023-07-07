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Abdullah Azizoğlu, son kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci-yazar Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.

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Abdullah Azizoğlu, son kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti
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Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, Abdullah Azizoğlu “Killik Manzum Hikayeler”isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Azizoğlu’nu kaleme aldığı kitabı nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
 
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