Abdullah Azizoğlu, son kitabını Cumhurbaşkanı Tatar’a takdim etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazeteci-yazar Abdullah Azizoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, kabulde, Abdullah Azizoğlu “Killik Manzum Hikayeler”isimli kitabını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Azizoğlu’nu kaleme aldığı kitabı nedeniyle tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

