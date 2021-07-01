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AB’den Kuzey Kıbrıs’a 7 bin doz aşı daha

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AB, KKTC’ye 7 bin doz daha Johnson & Johnson aşısı gönderdi

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AB’den Kuzey Kıbrıs’a 7 bin doz aşı daha

 
 Avrupa Birliği’nden (AB) KKTC’ye 7 bin doz daha, tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşı gönderildi.
Aşılar, Metehan sınır kapısından teslim alındı.
Son sevkiyatla birlikte KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 28 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 63 bin 50 doz aşı gelmiş oldu.
Türkiye’den KKTC'ye gelen Sinovac aşı miktarı ise 340 bin doza ulaşmış durumda.
Bugüne kadar KKTC’ye gelen aşıların miktarı, toplam 215 bin 525 kişinin koronavirüse karşı aşı olmasına olanak tanıyor.
 
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