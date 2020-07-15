AB’de Türkiye için fikir ayrılığı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında talep ettiği, AB-Türkiye ilişkilerini bağımsız şekilde müzakere etme iznini alamadı

AB Dışişleri Bakanları toplantısı ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Borrell’e Kırmızı Işık Yaktılar – Dış İlişkiler Konseyi AB-Türkiye İlişkilerini Serbestçe Müzakereye Olumsu Baktı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in önceki günkü AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında talep ettiği, AB-Türkiye ilişkilerini bağımsız şekilde müzakere etme iznini alamadığını yazdı.

Gazete, Borrell’e Türkiye’yle serbestçe müzakere etme yetkisinin verilmesinin başta Güney Kıbrıs ve Yunanistan olmak üzere, Fransa, Avusturya, İsveç, Lüksemburg ve Slovakya’nın karşı çıktıklarını, Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın ise bu görüşü desteklediklerini belirtirken, İtalya’nın ise net bir tutum sergilemediğini savundu.

Borrell’in, Türkiye’yle gerginliğin azaltılmasının yollarını Avrupa Konseyi’nin ilgili kararları temelinde yapmak zorunda kalacağını ifade eden gazete, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki (MEB) faaliyetleri konusunda ise ek önlemler alınması konusunun perşembe günü yapılacak “Relex” toplantısında ele alınmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Gazete, önceki günkü toplantıda alınan diğer kararlar ve Borrell’in toplantı sonrasındaki açıklamasına da yer verdiği haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’nın toplantı öncesinde sabah kahvaltıda biraraya geldiklerini aktardı.

Gazete, Borrell’in konsey toplantısı öncesi sabah kahvaltıda Rum ve Yunan Dışişleri Bakanları’yla randevusu olduğunu, ancak Borrell’in toplantıya, davetli olmadığı halde, Almanya Dışişleri Bakanı’nı da getirdiğini iddia etti.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’ın, toplantıya Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı da getireceğini bilmediklerini belirten gazete, Hristodulidis’in söz konusu toplantıda Borrell’e, “Kıbrıslı Türkler konusunda yaptığı açıklamadan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiğini” yazdı.

Borrell ise bu eleştiriye, “Türkiye’nin tezine atıfta bulunduğu ve Mevlüt Çavuşoğlu’nun Konsey’in 2019 Temmuz tarihli tezini ortaya koyduğunu” söyleyerek yanıt verdi.