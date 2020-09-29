ABD’de yangın felaketi durdurulamıyor!

Felaket üstüne felaketle boğuşan ABD'de yangınlarla mücadele sürüyor. Kuzey California'nın Napa County bölgesinde patlak veren yeni yangında dakikada 5 hektarlık alan yok oluyor...

Corona virüsü salgınında merkez üssü haline gelen ABD, bir yandan da yangın felaketiyla mücadele ediyor. Ülkenin batı kesiminde etkili olan yangınlar bir türlü kontrol altına alınamıyor.

Kuzey California’nın Napa County bölgesinde pazar sabahı başlayan yeni bir yangın yerleşim yerlerine hızla ilerliyor. California İtfaiyesi’nden Ben Nichols, kameralar karşısına geçerek son durumla ilgili bilgi verdi.

Foto: Reuters.

Nichols, pazar gününden bu yana yaklaşık 15 bin hektar alanın yandığını duyurdu. Alevlerin çok hızlı ilerlediğini belirten Nichols, uydu görüntülerinden yaptıkları tespitlere göre dakikada 5 hektarlık alanı küle çevirdiğini söyledi.

Sonoma ve Napa bölgelerinde alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine 70 binden fazla insan tahliye edildi. 8 bin 500 konutun tehlikede olduğu ifade edilirken, en az 21 kişinin yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Bölgede kırmızı bayrak uyarıları devam ediyor

Foto: Reuters.

Basına açıklamalarda bulunan California Valisi Gavin Newsom, “Eyalet genelinde ilerleme kaydediyoruz. Olduğumuz yerde durup beklemiyoruz. Yalnızca kader kurbanları değiliz. Geleceği şekillendirmek istiyoruz. Yangınları önleyici ve adaptasyon stratejileri üzerinde çalışıyoruz” dedi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 8 BİN YANGIN

California, Oregon ve Washington eyaletlerinde 15 Ağustos’tan bu yana 2 milyon hektardan fazla alan yandı. Yangının en büyük tahribatı yarattığı California'da, 2020’nin başından bugüne dek 8 binden fazla irili ufaklı yangın çıktı.

Foto: Reuters.

Bu yangınlarda yaklaşık 8 milyon hektarlık alan küle döndü. 26 kişinin hayatını kaybettiği eyalette 7 binden fazla bina kullanılamaz hale geldi.