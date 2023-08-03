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ABD Kongre Üyesi Sessions, KKTC’de temaslarda bulundu

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ABD Kongre Üyesi Sessions, KKTC’de temaslarda bulundu
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Cumhuriyetçi Parti Teksas Eyaleti Kongre Üyesi Pete Sessions, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) davetlisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde inceleme ziyaretinde bulundu.

KTTO’dan verilen bilgiye göre, Sessions, daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ziyaret gerçekleştirirken, bu kez de Kıbrıs Türk tarafı ile istişarelerde bulunmak ve adadaki her iki tarafa dair fikir sahibi olmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.
Açıklamaya göre, Sessions, KKTC’de bulunduğu süre zarfında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Meclis Başkanı Zorlu Töre olmak üzere bir takım temaslarda bulundu ve tarihi yerleri ziyaret ederek, ülke hakkında detaylı bilgi edindi.
Kongre üyesi Sessions, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının özellikle turizm sektörüne dayalı ekonomik gelişimini desteklemek üzere görüş alışverişlerinde bulundu.
Kıbrıs Türk halkını bugüne kadar katettiği başarıdan dolayı takdir ettiğini ifade eden Sessions, teknoloji konusundaki kendi tecrübelerine dayanarak, özellikle ülkedeki üniversiteler tarafından kat edilen ilerlemeye ve üniversite mezunlarının kalitesine şahit olmaktan memnun olduğunu kaydetti.
Sessions, KKTC’nin dostu olduğuna vurgu yaparak, Kıbrıs Türk halkının sesinin duyurulması çabalarına elinden gelen katkıyı koymaya hazır olduğunu belirtti.
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