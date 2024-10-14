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AB Yardım Programı projeleri, Büyükkonuk Eko Gün Festivali’nde tanıtıldı

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Avrupa Birliği (AB) Yardım Programı tarafından finanse edilen bazı projeler, Büyükkonuk’ta düzenlenen Eko Gün Festivali’ne katılarak, Kıbrıs Türk toplumuna sağlanan uzun vadeli destekleri tanıttı.

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AB Yardım Programı projeleri, Büyükkonuk Eko Gün Festivali’nde tanıtıldı
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AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre festivalde, AB Yardım Programı, AB tarafından finanse edilen çeşitli Teknik Yardım projelerinin tanıtıldığı stantların bulunduğu bir AB köşesiyle yer aldı.
Ziyaretçiler, devam eden ve tamamlanmış projeler hakkında bilgi almanın yanı sıra, topluma doğrudan fayda sağlayacak gelecekteki planları da öğrenme fırsatı buldu.
Festivalde temsil edilen proje stantları arasında eunite projesi, Sivil Alan projesi, AB tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından yürütülen projeler ile AB Bilgi Merkezi de yer aldı.
Doğrudan katılamayan ve AB tarafından finanse edilen diğer projelerin tanıtım materyalleri ve bilgileri de ziyaretçilere sunuldu.
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