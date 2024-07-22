AB Yardım Programı'nın beş yıllık süreci raporla değerlendirildi

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre raporda, hellimin menşei tescili, Kıbrıslı Türklere AB'de üniversite eğitimi için sağlanan burslar, ortak kültürel mirası koruma ve iki toplumlu restorasyon projeleri gibi konular da ele alındı.
AB Uyum ve Reformlardan Sorumlu Komisyon Üyesi Elisa Ferreira, raporla ilgili açıklamasında, "Yardım Programı, AB’nin, Kıbrıslı Türkleri AB'ye yakınlaştırmak, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini kolaylaştırmak ve BM arabuluculuğundaki çözüm sürecine katkı sağlamak amacıyla uyguladığı temel araçlardan biridir. Bugün yayımlanan rapor, elde ettiğimiz başarıları yansıtmaktadır, ancak ortak çalışmalarımız bundan çok daha fazlasını simgelemektedir. Bu, iki toplum arasında iş birliğinin sürdürülmesine ve AB içerisinde yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ın daha parlak geleceğine yönelik güçlü bir çağrıdır." dedi.
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