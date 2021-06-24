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AB üyesi ülkelerde tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor

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AB üyesi ülkelerde tek kullanımlık plastik ürünler tedavülden kalkıyor
​AB üyesi ülkelerin tümünde, 3 Temmuz 2021 itibarıyla tek kullanımlık plastik ürünlerin tedavülden kalkacağı bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Çevre Dairesi yetkilisi Natalia Yeorgiu Tsiakalu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada pipet, plastik çatal-bıçak-kaşık, plastik tabak, kulak temizleme çubuğu vb. ürünlerin piyasaya dağıtılmayacağını söylediğini yazdı.
Habere göre Yeorgiu, yeniden kullanılabilir türdeki plastiklerin ise piyasada olacağını kaydetti.
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