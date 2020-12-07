AP Milletvekili Gyöngyösi, yıllar sonra itirafta bulundu: “Rumların AB’ye 2004 yılında girmesiyle biz bir sorunu içselleştirdik. O dönemde AB, Rumlardan önce sorunu çözüme kavuşturmalarını ve üyeliğe yeniden başvurmalarını istemeliydi. Bu AB'nin yaptığı tarihi bir hataydı”

Avrupa Parlamentosunun (AP) Macar Milletvekili Marton Gyöngyösi, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) jeopolitik, ticari ve siyasi anlamda en önemli müttefiklerinden biridir. Birkaç yıl önceki göç krizi Türkiye'nin AB için ne derece önemli olduğunu ve bu sorunun Türkiyesiz çözülemeyeceğini anımsattı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizler de aynı bu şekilde. Şu net ki Türkiye olmadan çözüm sağlamak çok daha zor." dedi.

Doğu Akdeniz'de uluslararası toplumun daha fazla dahil olduğu bir çözüm olabileceğine işaret eden Gyöngyösi, "Doğu Akdeniz'deki sorunların temelinde bölünmüş Kıbrıs Adası yer alıyor. Kıbrıs konusu çözülürse Doğu Akdeniz'deki deniz sınırları ve gaz kaynaklarının paylaşımı gibi komplike sorunlar da hızla çözülebilir." ifadesini kullandı.

Gyöngyösi, AB ve Türkiye arasında yaşanan uzlaşmazlıkların ideolojik bir mücadeleye dönüşmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Oruç Reis araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesiyle ilgili Gyöngyösi, "Bu açık biçimde durumu sakinleştiren olumlu bir adım. Problemin anahtarı Kıbrıs konusu. Ben Türklerin ve Rumların adanın yerel halkları olduğuna inanıyorum. Adanın ve çevresindeki denizlerin kaynaklarını paylaşmaları gerekiyor. Bunu sağlamanın tek yolu Kıbrıs Türklerinin adada eşit hakka sahip olduklarının kabul edilmesidir. Kıbrıs'ta Türkler ve Rumların hem siyasi hem ekonomik olarak eşit paya sahip olmasıyla bu konu çözülür. Burada bir müzakere süreci görmekten mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

AB TÜM BU SÜREÇTEN TAMAMEN KOPUK

Gyöngyösi, Kıbrıs sorunu çözülmeden Doğu Akdeniz ile ilgili konuların kalıcı biçimde çözülemeyeceğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gördüğüm şey, AB'nin tüm bu süreçten tamamen koptuğu. Kıbrıs konusunda uzlaşı sağlamaya yönelik Annan Planı vardı. Bununla ilgili yapılan referandumu Kuzey Kıbrıs onaylarken Rumlar reddetti. Bunun sonucunda da çözüm sağlanamadı. Rumların AB’ye 2004 yılında girmesiyle biz bir sorunu içselleştirdik. O dönemde AB, Rumlardan önce sorunu çözüme kavuşturmalarını ve ardından geri gelmelerini ve üyeliğe yeniden başvurmalarını istemeliydi. Bence bu AB'nin yaptığı tarihi bir hataydı. Kıbrıs referandumundan sonra AB entegrasyonu ertelemeliydi. Bu Rumların fikrini hızla değiştirir ve çözümün parçaları olmalarını sağlardı."

AB'nin Türkiye olmadan pek çok sorunu çözmesinin zor olduğunu belirten Gyöngyösi, "Türkiye, AB'nin jeopolitik, ticari ve siyasi anlamda en önemli müttefiklerinden biridir. Birkaç yıl önceki göç krizi Türkiye'nin AB için ne derece önemli olduğunu ve bu sorunun Türkiyesiz çözülemeyeceğini anımsattı. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizler de aynı bu şekilde. Şu net ki Türkiye olmadan çözüm sağlamak çok daha zor." değerlendirmesinde bulundu.

